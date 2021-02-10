有「玉女獎門人」之稱的周慧敏（Vivian）在2009年與才子倪震結婚，雖然婚前倪震試過孔雀開屏，兩人一度分手收場，但最終兩人由分變婚，當時實在令不少人大跌眼鏡。與Vivian結婚12年的倪震，生活低調，兩夫婦甚少在公眾場合合體出現。

日前《蘋果》見到倪震單拖現身銅鑼灣，當日大約4時左右，頭戴cap帽、一身街坊look的倪震現身銅鑼灣，他乘坐黑色7人車在利舞台落車，他先到商場門外的臨時攤檔買賀年食物，見到他「極速」買了不少小食，除了有賀年食品如油角外，還有一些花生糖和芝麻糖。

接着他到商場內的無印良品買日用品，他主攻一些放鞋的透明膠箱，又不時影相後再看電話，似乎是跟人商量是否啱心水，在幾經研究後，倪震買了一大堆家品後，離開商場坐7人車離開。

最近周慧敏於1個月內痛失兩愛貓，上月她在社交平台表示15歲愛貓「花花」離世，她還相約愛貓「在那永恆的國度再見」。傷痛過後，Vivian日前已經復工，她在社交平台貼了一張自拍相並留言：「今日出外拍攝，精神奕奕，愉快又滿足，因為係講見證。」怎知本月初，她的另一隻愛貓「Cardi」亦安詳離世。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！