由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳主演的電影《智齒》，在牛年來臨前夕獲喜訊，該片入圍第71屆柏林影展「特別放映」（Belinale Special）單元，亦是今年唯一一部入圍該單元的華語片。

第71屆柏林影展原定今日（11日）舉行，因疫情關係，大會早前公佈將影展延期，並分為兩個階段舉行。下月將會以線上展出競賽、世界電影大觀等單元的電影，並進行評審和宣佈得獎名單，而觀眾等到6月才有望看到參賽電影，到時可望舉行開幕儀式。

電影《智齒》改編自大陸犯罪心理小說作家雷米的同名小說，林家棟在戲中飾演一名剛復職、性格暴燥刑警，重遇殺妻兒的兇手，激發的恨意。導演鄭保瑞為了突破人性黑暗面至極緻的境界，《智齒》的劇組人員每日都要動用大量垃圾來進行拍攝，營造地獄感，而導演特意將整齣電影以全黑白呈現，他解釋道：「黑白，係我哋創作呢部電影幾年裏面，比較適合呈現呢部電影嘅方法，而電影中嘅髒亂，亦係自己當初對香港嘅一些印象，亦都切合原著小說所描述一個悶熱潮濕同混亂嘅都市。」

身為主角的林家棟，今次是繼電影《樹大招風》後再次入圍柏林影展，他興奮表示：「導演同我講解《智齒》嘅時候，佢強調對我嚟講係一個極大嘅挑戰，除咗有多場戲要埋身肉搏，仲要打女人，兼要大家都無替身！我就知道呢部戲要非接不可。今次能夠入圍柏林影展，對台前幕後係一個好大嘅鼓勵，亦係對導演嘅肯定，雖然今年影展改喺線上舉行，希望無損觀眾對《智齒》嘅熱愛，我哋期待疫情過後，有機會到當地觀摩、交流兼同影迷會面，祝大家新年快樂，身體健康。」

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