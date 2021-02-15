韓國男團MBLAQ成員Mir的32歲演員胞姐高恩雅，近年轉型做Youtuber，在個人頻道上公開日常生活，早前更孖住弟弟大爆演藝圈醜態，指有女星挑撥離間，一度引起網民熱議。

冇演員包袱

高恩雅在影片中展現私下真實豪邁一面，完全沒有演員包袱，她近日自爆打算植髮而再度成為網民討論的對象。高恩雅日前上載了一段以「高恩雅終於去植髮」為題的影片，她率先提到植髮一事已考慮了三年，之後她去到醫院接受諮詢，並大方在鏡頭前撥起頭髮，露出明顯較後的髮際線。

植4,000根頭髮

根據醫生的建議，高恩雅需植3,800至4,000根頭髮，並花4小時才能完成手術，高恩雅之後亦分享了諮詢結果，供有需要的人作參考之後。高恩雅坦言並非想做就能做，目前仍要等待醫生的通知才能做植髮手術，而做完植髮手術不能染髮及電髮，至於價格就因人而異。

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