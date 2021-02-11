韓國有不少靚女都靠性感上位，她們亦愛在IG、YouTube等社交網晒靚相及片段吸fans。當中曾出演韓劇《加油！菊花》的34歲女星林李智，初出道時因為長得酷似日本女星廣末涼子而為人認識，但之後發展一直平平。現時林李智已放棄純情玉女路線，並轉型做性感YouTuber，她亦因為穿上性感喱士透視裙彈鋼琴而成為網民熱話。

晒弗爆身材

林李智近日為男性雜誌拍攝照片，當中她更大方地穿上內衣及泳裝示人，又大玩浸浴，大晒弗爆身材。林李智在受訪時在坦言自己（過去的演技）是爛演技，而其演員生涯的空白期亦相當長：「在必須承認即使努力也做不到任何事情時，雖然有些困難，但這種經歷讓我現在可以嘗試各種各樣的事情，成為了一種養份。」

另外，撞樣女團少女時代成員允兒的DJ MIU亦不時愛在IG派福利晒性感相，她今日又上載穿上白色恤衫透黑Bra着短皮裙的性感相，有意無意之間更露出黑色底底，大誘fans。

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