緊接上集「王探黃ＸMee新春實睇懲罰祭」，潘杰寧、莫竣名、施安娜的紅隊暫時領先，黃冠斌、黃千庭和黃子悅的黃隊及李綺雯、歐陽巧瑩和方志駒的白隊為搶得大利是過牛年，兩隊要加把勁追上。歐陽巧瑩中段因為身體不適要急召林師傑到場頂上，林師傑甫到場，未warm up便到天台玩遊戲。

節目重溫：果燃台

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三隊成員分別吹走麵粉，讀出埋在麵粉下的食物名牌，讀中最多的一組為贏，林師傑埋位即博命吹起麵粉，玩得十分落力，希望為白隊挽回敗勢。相對黃千庭吹麵粉時比較錫身，施安娜看過兩組比賽，她掌握了吹麵粉的技巧，在盤邊把麵粉吹走。李綺雯為了擊敗對手，竟在黃隊吹麵粉時，不停從旁騷擾搞搞震，還向對敵掟麵粉，玩完這個遊戲後，眾人都成為白臉人。

其後三隊又各派隊員出來吃辣米線，白隊的方志駒非常吃得辣，成功勝出這個回合。他們又分別做動作估食物名，莫竣名負責做動作，潘杰寧和施安娜則猜估，但莫竣名抽中的食物名都甚難表達，即使做出不同動作，但兩名隊友都完全估不到。問答環節考記憶和智力，黃隊頻頻搶分，最後玩Bingo，黃隊也別好運，最終以1201分奪冠贏得大利是，1分險勝亞軍1200分的紅隊，白隊則有1000分。節目尾段還有何韻詩壓軸出場，送上一曲《是有種人》，她又祝大家在新一年平安和健康。

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