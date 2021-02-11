49歲日本女星牧瀨里穗於90年代走紅藝能界，拍電影拎過新人獎之餘，又密密拍廣告吸金，當時更獲得10間公司以上的廣告合約。牧瀨於2008年嫁給裏原宿系時裝設計師NIGO後，兩公婆拍住上撈到風山水起，不過近日NIGO所經營的多間食店疑因受到武漢肺炎疫情影響而連環停業。

牧瀨里穗與著名時裝設計師丈夫NIGO結婚後，一直過着闊太生活，有指NIGO每年收入高達5億日圓（約3,700萬港元），兩人拍拖時更會以名車代步。不過，他們的富貴生活並不長久，NIGO創辦的公司NOWHERE出現嚴重虧損，於2011年被迫賣給香港大型服裝公司，負債總額高達40億日圓（約2.97億港元）。不過，NIGO近幾年事業又再起死回生，並進軍飲食界。NIGO於2010年起在原宿、新宿和中目黑開設食店，到2019年又在京都開珍珠奶茶店，而牧瀨亦在同年復出拍連續劇《萬福》，是她九年以來再次拍劇，兩公婆從此又再回歸富豪生活。事隔11年，NIGO的生意又傳再次受到打擊，他經營的珍珠奶茶店於去年12月率先停業，而三間食店亦疑因受到武肺影響，有兩間並未能營業。有知情人指，由於餐廳在限眾令下，客人的數目明顯減少，所以於上月17日起開始關店，改為以Uber Eat送餐服務，但已有員工擔心就算外賣亦難以維持業務。不過，牧瀨的事務所就否認餐廳受到影響，只是為了準備往後的發展而暫時關店。牧瀨的友人亦指NIGO去年與國際著名品牌合作，設計事業發展順利，就算餐廳關閉，亦不會影響兩人的生活。

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