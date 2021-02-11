韓國惡名昭彰的性罪犯趙斗淳已於去年12月出獄，其惡行曾被名導李濬益拍成韓片《許願》，並由薛景求、嚴智苑、童星李蕊主演。當年56歲的趙斗淳綁架化名娜英的8歲小學生，並對其進行性暴力，令小學生造成嚴重的身體創傷，甚至要裝上人工肛門及長期駁住「屎袋」，但最終疑犯只判監12年。

進行不拘留立案調查

出獄後的趙斗淳一舉一動都受到各界關注，據知他和妻子已低調搬家，不過由於他的身份及樣貌已被公開，所以近日他亦再次成為新聞人物。根據韓媒報道，一名年約20多歲的少年A某因攜帶兇器到趙斗淳的家，企圖侵入趙斗淳的寓所被捕。據京畿安山檀園警察廳今日向傳媒透露：「以侵入住宅等嫌疑對A某進行了不拘留立案調查。A某涉嫌於本月9日下午5時許，孭着裝有兇器的書包進入京畿道安山市趙斗淳的家。當時在附近一帶巡邏的警察發現A某在趙斗淳寓所的玄關上，於是上前制止。」據了解當時趙斗淳正在家中，而A某向警方陳述表示：「只有懲罰趙斗淳，我才能活下去。」

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