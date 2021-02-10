武漢肺炎襲港逾一年，重創香港娛樂圈，香港戲院自去年11月底停院，至下星期年初七才重開，歷時兩個半月有多。原定去年底上映的《拆彈專家2》，由邱禮濤執導、劉德華、劉青雲主演。受停院影響要到下星期才可上映。此片已先後在台灣及大陸公映，單是大陸票房截至昨日已超過13億人民幣，目前仍在放映。

《拆彈2》導演邱禮濤早前在葵涌接受訪問時，對13億人仔票房成績顯得淡然：「我諗老闆滿意就OK，夠我拍下一部戲我就開心，應該夠嘅。」邱禮濤當時半開玩笑，《拆彈2》「最大吉利是係唔知幾多年後電視會播」才可以睇到。

無論電影業及戲院業，都有一種聲音政府冷待，邱禮濤坦言：「都有眼睇到，係預期之中，等於搵個道具手足同我做件嘢，佢能力有幾多，估到做出嚟會點樣。」邱禮濤未敢估計業界何時才能復蘇：「唔去做就實瓜，做又唔一定翻生。」雖然擔心香港電影業前景，但仍要向前行：「唔好畀呢樣嘢蓋過其他嘢，香港電影工業有問題，唔理咩原因先，90年代已經開始，到而家廿幾年啦。」期待行業快復蘇，因為身邊很多電影班底都停下來，他慶幸仍有電影計劃在手，不過也因疫情受阻。

對上一套《拆彈1》有場爆破紅隧場面，今次爆破頻率更高，當中牽涉更多香港地標。女主角倪妮雖然缺乏打戲經驗，但有運動底子，很快上手。邱禮濤和華仔合作無間，相反與青雲從沒有合作，邱禮濤解釋：「一直都有搵青雲，但種種原因唔成事，今次組合好有火花。」

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