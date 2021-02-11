近年崛起ViuTV旗下的男子組合MIRROR，12位成員當中姜濤更一支獨秀，今年初他以短短出道兩年，在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成為兩大獎最年輕得主，風頭一時無兩。追捧MIRROR的fans更與日俱增，有MIRROR出現的地方，都有不少fans聚集，人多自然容易產生磨擦。

今日讀者黃小姐透過「爆相爆片」向《蘋果》報料，指今日凌晨時份在九龍灣E-Max商場內，一班MIRROR女fans等偶像時發生衝突，雙方粗口橫飛外，更有人恃住人多勢眾，向另一名女fans叉頸後推了幾步，在場有人上前勸阻並叫對方不要動手。

讀者黃小姐提供的片段中，可見一名穿深色外衣，手持一盒紅色禮品包裝的女子，被另一名穿白色外衣的女子，在人群中被叉住頸推行幾步，當時其他人即散開，被叉頸女子指責對方︰「你唔好郁手。」有人亦上前說︰「大家唔好郁手。」而白衣女子仍手指指對方大大聲說︰「你咁X寸做乜X嘢。」被叉頸女子較斯文說︰「我問你做乜叉我條頸。」而白衣女子身旁多了兩名女子傍住後，更惡形惡相粗口橫飛指罵人。被叉頸女子見在場有人拍片，便向鏡頭問︰「你係咪影到我畀佢叉頸。」白衣女子還惡人先告狀說︰「報警囉！」

被叉頸女子一度向對方說︰「追星啫！」與白衣女子一齊的金髮女子指手劃腳鬧對方說︰「咁你做乜X人老母呀！」之後又向拍片者指罵︰「你錄完未。」但同時雙手在整理自己的頭髮，而白衣女子就說︰「又得佢錄，有咩問題。」此時，拍片者就說︰「慳啲啦，咪兇埋我，你郁手我影你有咩問題。」之後金髮女子態度更惡用粗口鬧人，不堪入耳。只見被叉頸女子孤身抵抗三名女子指罵，十分無奈。

讀者黃小姐向《蘋果》表示，當時見到一名瘦身材女子口罩戴不好，她說︰「我見佢個口罩只係遮口，鼻露咗出嚟，人哋只係叫佢戴番好個口罩，點知佢另外三位朋友就衡過去，叉住個女仔頸。」片段中，可見雙方曾爭論起衝突的因由，被叉頸女子要求另一名瘦身材的女子戴好口罩，卻被對方用粗口辱罵，因而雙方開始口角。可是白衣女子了解因由過後，仍不罷休說︰「佢戴唔好口罩，關你咩事！你使乜提醒人，你理人戴唔戴口罩。」有人表示有細菌，另一名黑衣女同伴就說︰「咁X驚咪出嚟啦！」繼續人多蝦人少。

讀者黃小姐認為現在疫情仍嚴峻，戴好口罩都是確保大家安全，她說︰「冇戴好口罩個女仔，叫咗朋友入嚟幫佢，之後行開爆喊，情緒失控咁。」片段中可見拍片者說︰「我唔識佢又唔識你，我只係知人哋叫你戴好口罩，又唔係叫你遮住個樣，遮好啲個鼻，我覺得人哋冇問題，係你哋叉手。」此時黑衣女子竟然說︰「拉低口罩唞唞氣，好正常啫！」歪理當道理，真是世態炎涼。據讀者黃小姐表示，之後沒戴好口罩女子向被叉頸女子道歉，但叉人頸的女子卻沒有道歉。今日曾向MIRROR團隊查詢，是否得悉凌晨fans衝突事件，至今暫未有回覆。

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