韓國收費台TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》在當地人氣爆燈，亦帶挈劇中一眾演員人氣急升，當中除了男主角成勛外，其他主要角色都受到網民關注，香港劇迷可於Netflix上追看。由於劇集是圍繞30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，所以三大女主角李歌領、朴柱美和全秀卿都忽然成為網民的搜尋對象。

《主君的太陽》出道

當中在劇中飾演成勛的老婆、電台DJ妻子夫惠領的李歌領，她在劇中擁有出眾的美貌，加上果斷及率直的性格，令到她吸引身為律師的成勛。不過她性格火爆，所以當得知老公出軌後，即時激動得狂摑成勛，看得一眾「大婆」大感心涼。現年32歲的李歌領於2013年出演人氣劇《主君的太陽》出道，當時她飾演被鬼怪欺負的角色，之後李歌領主要拍劇，但作品未算十分多，先後拍攝《名不虛傳》、《不是機器人啊》、《變身有情人》、《為何那樣，奉尚先生》等，直到今年終靠《婚詞離曲》火爆人妻一角上位。

劇中老公疑出軌繼母

至於48歲的朴柱美在劇中飾演廣播節目《夫惠領的愛、回憶與音樂》的製作人史避影，外人眼中擁有幸福美滿的家庭，有一個完美顧家的醫院院長老公李太坤及體貼的女兒。不過朴柱美在劇中因為來自不完整的家庭，一直痛恨母親不原諒出軌的父親，最終父親卻遇到意外身亡，所以她比任何人都想擁有完美的家庭，可惜看似完美的老公李太坤卻疑似搭上繼母，令在劇中表現優雅大方的朴柱美帶來考驗。

現年48歲的朴柱美於1992年已出道，她於2001年結婚後曾息影近10年，直到2010年才回歸影壇，並於2011年接拍《相信愛情》回歸公仔箱，之後先後拍攝《紳士的品格》、《大王之夢》、《Blood》、《獄中花》、《過來抱抱我》等，2018年拍畢《我的ID是江南美人》後事隔三年再攜《婚詞離曲》見fans。

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