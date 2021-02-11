以為打Gen Z巿場的品牌一定向好，殊不知全球最值錢的時尚巨頭LVMH Group行動證明這個巿場不一定能生出金蛋，尤其在這個快速變動的年代，在服裝類別的投資也得非常審慎。

全球最大奢侈品集團LVMH日前宣佈和歌手Rihanna達成一致意見，將暫停共同推出的奢侈品牌Fenty ，標誌着這個只有2年的品牌正式玩完。Fenty本來就是代表着Rihanna，她從一個黑人歌手，搖身一變成為時尚界中「多元性」的符號——多元性別、多元文代種族、身形正向等Gen Z的熱衷的議題，當年曾落幾億重本打算打造一個屬於Gen Z 的奢侈品牌，公司更加入Louis Vuitton 和Celine 的高管獻計推廣，可惜其成績並不如理想，品牌單靠名氣卻缺乏內涵和故事性，很難令當下奉行謹慎消費的顧客跳過理性而付款，至在這兩年來公司都沒有公佈過其業績。

Fenty 服裝線告一段落，但LVMH對 Fenty Beauty、Fenty Skin和Savage x Fenty 的內衣線則充滿信心，將會加碼投資。據Tribe Dynamics的數據顯示，Fenty Beauty以5.5億美元的價值成為2020年最具品牌價值的明星美妝品牌，而Savage X Fenty 2020年收入同期比較增幅逾200%。大財團已釋出未來將投資方向，新時代下，美妝和內衣巿場前景一片明朗。

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