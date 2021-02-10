武肺重創香港娛樂圈，演出場地、戲院及娛樂場所均要配合政府辣招，反覆關閉開放無期，令不少電影在港上映不見天日。昨日政府公佈若疫情沒有大變化，戲院在18日重開。邱禮濤執導的《拆彈專家2》有機搶在新年第一檔上映，日前邱禮濤受訪時，便坦言做足最壞打算。

撰文：周瑩

疫情下受影響的電影眾多，劉德華和劉青雲主演的《拆彈專家2》雖獲得聖誕新年黃金檔期，卻因戲院停業而延期，昨日政府公佈有條件放寬社交距離措施，戲院在18日重開，但未公佈細節，《拆彈2》可望搶及當天上映，而此片之前在內地上映破10億人民幣票房，導演邱禮濤日前在葵涌接受《蘋果》訪問時，對10億成績顯得淡然：「我諗老闆滿意就OK，夠我拍下一部戲我就開心，應該夠嘅。」

擔心老百姓

邱禮濤直言電影在香港未能上映早有心理準備，他說：「我覺得會重見天日，最大吉利是係唔知幾多年後電視會播。」與普羅大眾一樣，邱禮濤最希望戲院重開：「但最壞情況係點，我好壞都有諗，諗得好極端，最壞打算戲院停開一年，都唔係零機會。打開門就有生意，閂門就一定冇生意，梗係希望打開門，仲有好多其他牽連，例如老百姓生計。」

今次政府冷待電影業界意見和情況？邱禮濤坦言：「都有眼睇到，係預期之中，等於搵個道具手足同我做件嘢，佢能力有幾多估到做出嚟會點樣。」他未敢估計業界何時才能復蘇：「但唔去做就實瓜，做又唔一定翻生。」雖然擔心香港電影業前景，但他表示仍要向前行：「唔好畀呢樣嘢蓋過其他嘢，覺得香港電影工業有問題，唔理乜原因先，90年代已經開始，到𠵱家二十幾年啦。」他期待行業快復蘇，也慶幸仍有電影計劃在手，不過也因疫情受阻。

點名讚倪妮

《拆》片對上一輯有爆破隧道驚險，今次爆破密度更高，會有更多香港地標，打鬥比之前更緊張激烈。女主角、內地氣質女星倪妮雖然缺乏打戲經驗，但有運動底子，很快上手。邱禮濤和華仔合作無間，相反青雲沒有合作，邱禮濤解釋：「一直都有搵青雲，但種種原因唔成事，今次組合好有火花。」