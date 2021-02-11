TVB近年收視每況愈下，觀眾紛紛嫌棄大台膠劇冇水準，綜藝節目都被ViuTV打殘，要搵曾志偉回巢救亡。最近大台藝人更積極開設YouTube channel，靠自己與網民拉近距離，繼陳自瑤、汪明荃之後，吳若希亦於昨日開了頻道「Jinny Ng 吳若希」，第一條片就搵埋老公Alex出鏡拍「相敬如賓週」。

吳若希在介紹欄寫道：「為了隆重其事，第一條片就邀請了經常被我『公審』的何生來友情客串。由於『夫妻不和』，所以我決定每個月都有【相敬如賓週】，一星期內夫妻之間要和睦相處，不發脾氣，不能拒絕對方任何要求！」

在片中，她用普通話講「寶貝」召喚老公入鏡，然後對老公做出自己最鍾意的事，包括：剪鼻毛、擠暗瘡、公主抱，還要老公做掌上壓及做家務，片中的她犀利人妻性格盡顯，又要老公用好愛的眼神望她，不停說：「冇得Say No呀今日！」、「今日我話事呀，嚟咩啫你！」

網民留言：「可唔可以唔好咁黐線」、「笑死我啦」、「老婆好可愛 老公好頹廢 另一種喜感」、「其實點解叫寶貝要用普通話」、「你屋企好靚好想睇吓」、「Jinny 好幸福呀」。

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