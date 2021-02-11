Netflix製作的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）已在昨日上架，節目內容還原了加拿大港籍大學生藍可兒的死亡懸案，節目首次邀請到當年被指是殺人兇手的Morbid現身，他卻辛酸表示，多年來都慘被冤枉。

Morbid是一名重金屬樂隊歌手，他表示自己是看了台灣的新聞報導，才發現自己變成殺人兇手。當年藍可兒之死造成轟動，多個網民都化身「網絡偵探」希望找出真相，但Morbid就慘被捲入其中。他因為曾入住塞西爾酒店，個人YouTube頻道又滿是他關於死亡的音樂作品短片，令網民都認定他是兇手，令他慘遭網絡欺凌，Morbid表示：「我的精神崩潰了，我試圖自殺過，醒來後發現我在精神病院。」自此之後，他也再寫不出歌。雖然他入住塞西爾酒店的時間是在2012年，足足比藍可兒事件早了一年，有入住文件可以證明，藍可兒事件發生當時，他也在墨西哥做專輯，護照、出入境證明和與唱片公司的合約都可以證實：「然而這些年來，從來沒有人對我道歉。」令他白白承受痛苦。

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