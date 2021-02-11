現年38歲的韓流天王Rain早前減肥成功，靠運動、食療成功減去13kg（約28.6磅），身形回復到初出道時期，獲不少網民及fans大讚有型。

親身上陣

Rain不只在IG晒成果，更頻頻在自己的YouTube頻道「Season B Season」分享減肥心得，Rain預告將於今日公開新影片教減肥，他變身成健身教練，連歌手學生KCM都大呻頂唔順。

Rain表示自己減肥時會食沒有醬汁的沙律、番薯等，更笑稱：「當自己係牛就得。」Rain之後又親自上場，連續做30分鐘無氧及帶氧運動，並坦言：「你的身體會走向極限，全身像斷裂一樣痛，是正常的。」引起爆笑。

下月出新碟

另外，早前才孖恩師朴震榮合體出歌的Rain，今日宣佈將於下月3日推出新碟《PIECES by RAIN》，更在IG公開了型仔新相，令fans大呼期待。

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