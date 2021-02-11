今日是大年卅晚，旺角花墟人頭湧湧，下午約3時許，容祖兒的緋聞男友Gavin So現身花墟買年花，目前祖兒身在大陸賺人仔，緋聞女友不在身邊，Gavin就約了樂隊Dear Jane成員Jackal行花墟，由於街上很多人，兩人沒入花店買花，他們沿途邊行邊傾，最後Gavin幫襯街邊花檔，買了一束顏色鮮艷的波波菊便離去。

Gavin So是王菀之的叔仔，有指他是人夫身份，前年祖兒和Gavin被爆「蘇兒戀」，兩人被《蘋果》直擊前後腳由日本返港，之後又在中環夜會，祖兒在紅館開騷期間，Gavin更晚晚到紅館報到。雖然「蘇兒戀」曝光，但祖兒卻否認戀情，聲稱跟Gavin只是兄弟。不過，Gavin的太太卻一直沒有現身，就算今日大年卅，沒有祖兒在身邊的Gavin，都只是搵Jackal陪行花市。

此外，有影壇「四大惡人」之稱的黃光亮，今日亦單拖現身花墟，戴cap帽的他急步入了一間花店，與店員傾了一輪後，買了幾枝櫻花便離去，前後只花了約5分鐘，完全符合香港人速戰速決的性格。其後店員接受訪問，指黃光亮選購的櫻花，價值388元一枝，他花了不足一千元。

現年62歲的黃光亮在電影《監獄風雲》扮演「儍標」上位，與李兆基、成奎安和何家駒並列為「香港影圈四大惡人」，近年已很少拍戲。去年5月他參與《流行經典50年》錄影表示：「我冇撈電影好耐啦，其實都退咗休10年，得閒喺屋企睇書囉。」

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