蔡雪瑩（Snowy）16年嫁上市公司太子爺朱威霖（William）後，育有4歲兒子Wesley及2歲囡囡Sheryl，明天是大年初一，Snowy指以往過年大多會出外旅遊，但今年受疫情影響會留在香港過年，日前她與一對仔女動手製作蘿蔔糕享受親子樂，自嘲廚藝一般的Snowy，原來亦是首次做蘿蔔糕，要同時看管一對仔女不要「搞亂檔」，笑言場面一度好混亂。

今日年三十，忙為團年飯準備的Snowy接受《蘋果》電話訪問，她說：「上年因為疫情都冇飛，曾經幻想過今年農曆年可以出埠，不過而家留喺香港都開心嘅，好似今次同阿仔阿女一齊整糕，可以畀佢哋試下同參與下屋企嘅嘢，從生活學習。」

Snowy又謂，疫情令仔女多了時間在家，每日都會編排不同活動幫他們「放電」，她又笑說：「今次我整蘿蔔糕之前睇咗好多食譜，加埋朋友教路，雖然中間都有好多『蝦碌』，但最後都算大成功，阿仔阿女有幫手刨蘿蔔同埋撕吓乾瑤柱，撈粉仲搞到啲粉飛晒出嚟，完全係『搞亂檔』，但見佢哋都好投入，仲睇到妹妹同哥哥性格好唔同，妹妹專心啲，哥哥就問題多多，好搞笑。」Snowy續說，今年新年願望一定是疫情盡快完結，還有仔女快高長大、精乖伶俐她就最開心。

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