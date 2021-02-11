Netflix製作的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）已在昨日上架，節目內容還原了加拿大港籍大學生藍可兒的死亡懸案，訪問當時的酒店職員、住客和調查警員等，重提事件的來龍去脈。

21歲的藍可兒在2013年1月26日從溫哥華隻身前往洛杉磯旅行，入住塞西爾酒店後離奇失蹤，直至2月19日，酒店才發現她全裸死在酒店天台的水塔內。

患有躁鬱症的藍可兒被裁定死於意外，據酒店前總經理Amy Price透露，她曾目擊藍可兒在酒店大堂吵鬧，擺出雙手張開的動作，大叫：「我瘋了，但洛杉磯也一樣。」原來藍可兒入住塞西爾酒店頭兩天是與兩名女生同房，但被投訴指行為異常，才獲酒店安排入住單人房。Amy Price在節目內更表示是首次公開當時細節，藍可以寫了紙條貼在其他房客的床上，寫有「走開、回家、滾出去」，更禁止其他人入房，懷疑她當時停止食藥令病情惡化。在藍可兒死後，她的家姐承認妹妹曾有停止食藥的問題。同時，藍可兒抵達洛杉磯期間，有一天前往參觀節目錄影，可是她在場內舉止怪異，又寫了一封雜亂無章的長信給主持人，工作人員擔心下請她離開。

藍可兒之死一直眾說紛紜，網民化身成的網絡偵探分析事件，主要歸納出陰謀論、靈異及謀殺案三類，而警方公開的閉路電視片段，可見藍可兒在升降機行徑古怪，躲在角落再向着門外疑似對話，有指鏡頭一度出現另外一人，一隻疑似不是藍可兒所穿的鞋出現在鏡頭內，更指閉路電視畫面曾被剪接，不過仔細觀看，得知藍可以在電梯內曾按了開門制，故電梯門會一直打開兩分鐘不關，能排除出面有人按着電梯制的說法。

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