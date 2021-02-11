MIRROR去年在音樂頒獎禮中，收穫甚豐。出名舞藝了得的隊長楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger） 、陳瑞輝（Frankie）和王智德（Alton），日前趁新年，和同樣有份拍攝ViuTV《囝囝女女730》的節目主持沈殷怡（Shirley） 及岑日珈 （Angie），齊齊到海港城參與醒獅活動及拍攝《財神到》MV，向大家拜個早年，MV將年初一晚播。眾人為沾財氣，更趁機和財神抱抱，希望在牛年發大財。

拍攝當日，現場有9條金龍及38隻醒獅，陪一眾主持又唱又跳，寓意長長久久。有「拉丁小王子」之稱的Tiger，對於首次舞獅，最初顯得頗興奮，不過他舞了一輪就覺手攰，「好尊重舞龍舞獅嘅師傅，大熱天時拿住獅頭真係好辛苦。」

Alton則自認是家中的「食物機器」，每年新年都會狂食蘿蔔糕及芋頭糕，而隊長Lokman則大談牛年願望說：「希望MIRROR嘅12個成員，有機會喺呢年一齊參與一套喜劇！」其實除Lokman外，其他MIRROR成員亦希望可以合體拍劇，若然成事，相信以MIRROR fans群的龐大數量來說，應該相當受注目。

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