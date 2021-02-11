有近百年歷史的法國時裝品牌Rochas，曾於2003年任命當時得令紅人Olivier Theyskens 出任創意總監，成為品牌在這個年代最標誌性的歷史，然而自Alessandro Dell’acqua 於2013年接棒後，品牌都未見突破，早於去年 2 月完成最後一個系列後，其創意總監一職懸空一年後，日前驚喜宣佈找來24歲的年輕設計師Charles De Vilmorin繼任。

Charles De Vilmorin 的名字在時尚界頗為陌生，他因得到Jean Paul Gaultier 推薦，而有機會在剛剛結束的春夏2021高訂周k 發佈他首個高訂系列。年紀輕輕的他畢業於巴黎時裝工會學院，是個畫家和模特兒，曾替Gucci 行騷，外表出眾，又有才華，在藝術圈當中薄有名氣，更有人將他比喻為翻版Yves Saint Laurent（但其實更像Robert Mapplethorpe），一身藝術氣息的他，與品牌甚有淵源，他的曾姑婆Louise De Vilmorin是品牌創辦人Marcel Rochas的妻子的好友，Charles De Vilmorin對品牌早有認識，如今上任藝術總監一職猶如繼任家族生意，難怪品牌如此放手，將近100年的基業交到20歲出頭的Charles手上。

另一方面，意大利過百年的時裝老屋Salvatore Ferragamo 高管層出現震動，上年開始將家族的掌控大權交到外人手上，而由於武肺帶來的業績下挫，上月宣佈新增獨立董事會成員，以致高管大換血甚至有品牌出售的消息傳出，指董事長兼執行副主席Michele Norsa、CEO Micaela le Divelec Lemmi和創意總監Paul Andrew將於4月離職。後者是為品牌拉皮面的轉型的聖手，形象上拯回年輕的活力，在他不入主後業續也不賴，但卻未做到突飛猛進的地步，然而品牌也未就傳言作出回應。

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