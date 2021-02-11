韓服為傳統韓國服飾，近年不少設計師積極改良韓服，令韓服變得更生活化，連紅爆全球的男團防彈少年團（BTS）、女團BLACK PINK等，都曾穿上改良韓服作為舞台或MV服裝。

女團TWICE的成員多賢及彩瑛，近日在官方頻道的Melody Project中翻唱歌曲《Switch to me》及拍攝MV，有一幕多賢穿上改良韓服示人，但一名疑似BLACK PINK的造型師就在個人IG上指出，多賢的服飾與自己製作、BLACK PINK成員Jisoo在《How You Like That》MV所穿的服飾相似，引起抄襲爭議。

JYP道歉

對於被指服飾相似，TWICE所屬的JYP事務所今日發聲明道歉：「對於TWICE所穿的服裝，我司沒有認清相關韓服是從韓服品牌購買的產品還是相似產品，對此表示真誠的歉意，承諾以後會更加注意，不會再發生類似的事。」

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