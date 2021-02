韓服為傳統韓國服飾,近年不少設計師積極改良韓服,令韓服變得更生活化,連紅爆全球的男團防彈少年團(BTS)、女團BLACK PINK等,都曾穿上改良韓服作為舞台或MV服裝。

女團TWICE的成員多賢及彩瑛,近日在官方頻道的Melody Project中翻唱歌曲《Switch to me》及拍攝MV,有一幕多賢穿上改良韓服示人,但一名疑似BLACK PINK的造型師就在個人IG上指出,多賢的服飾與自己製作、BLACK PINK成員Jisoo在《How You Like That》MV所穿的服飾相似,引起抄襲爭議。

JYP道歉

對於被指服飾相似,TWICE所屬的JYP事務所今日發聲明道歉:「對於TWICE所穿的服裝,我司沒有認清相關韓服是從韓服品牌購買的產品還是相似產品,對此表示真誠的歉意,承諾以後會更加注意,不會再發生類似的事。」

