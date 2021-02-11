加拿大港籍大學生藍可兒，2013年在洛杉磯塞西爾酒店天台水塔離奇溺斃，屍身全裸，消息轟動全球。

事隔八年，Netflix推出四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel），訪問當時的員工、住客和警員等，又找來一名女演員飾演藍可兒，拼湊出當年案情，為觀眾還原多年來未解開的疑團。

除了藍可兒事件外，塞西爾酒店1927年開業以來亦鬧出不少怪事及懸案，更有「死亡酒店」之稱。塞西爾酒店樓高15層，沒有13樓，而為擺脫「死亡酒店」之污名，曾將建足物的4至6樓劃分成「Stay on Main Hotel」，而2至3樓就租住給長期住客，可惜也是要在2017年停業，目前已被一紐約公司購下重建，有指將打造成新酒店，計劃頂樓會有泳池及酒吧。

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》請來塞西爾酒店前經理Amy Price受訪，她由2007年入職至2017年，訪問中Amy透露上班第二日已見死屍，工作10年間，約有80人在酒店內死亡，她一臉凝重地說：「始終都習慣不到，始終不能。」

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