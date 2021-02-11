韓劇《梨泰院Class》32歲男星朴敘俊，夥拍「國民妹妹」IU主演的新片《Dream》，早於去年5月已開拍，並原定於今年上映，但受到武漢肺炎疫情影響一度停拍。

操肌演足球選手

據悉劇組已完成國內大部份的拍攝工作，但餘下還有海外外景拍攝，目前仍需關注各國的疫情情況，能否如期在今年開畫仍屬未知數。不過劇組亦有keep住宣傳，日前就公開了朴敘俊的劇照，他在片中飾演足球選手洪大（音譯），明顯可見他比之前曬黑了、身形亦更健碩，朴敘俊受訪時亦表示為了角色也認真學習了足球，並努力操肌。

姜河那客串

《Dream》由賣座電影《炸雞特攻隊》李炳憲導演執導，講述運動員生涯面臨最大危機的足球選手洪大，和生平第一次成為特別國家代表選手挑戰流浪世界盃的故事，此前已有報道指朴敘俊的演員好友姜河那將會客串《Dream》一角。

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