娛樂圈在牛年年初一傳來喜訊！有指明天便47歲生日的馬國明，與公開密運大半年的湯洛雯（靚湯）將在今年拉埋天窗，婚期暫定在8月。雖然二人作風低調，但女方被《壹週刊》發現近日密密去新居監工睇裝修，加上她在今年元旦，放口風指如果馬明冧莊視帝便結婚，雖然馬明冧莊不成，但「湯聯婚」將不受影響，繼續進行。

女主角趕辦嫁妝

報道指，靚湯近日神采飛揚趕辦嫁妝，又頻頻到父親湯鎮宗於前年尾以女兒名義、豪擲4,581.3萬元購入逾2,000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅睇裝修，還指原本以馬明的能力，可以另買磚頭做愛巢，但由於他們想等樓價稍作回落才入市，加上馬鞍山別墅收樓，湯鎮宗決定送樓給女兒做嫁妝，故此靚湯十分緊張愛巢的裝修。

準新人夾口供

對於8月出嫁的傳聞，靚湯今日回覆傳媒時說：「冇啲咁嘅事啦。」問到是否跟馬國明頻頻去新居睇裝修？她說：「佢日日開劇邊度有時間啊，反而係我媽咪日日去睇裝修啫，因為嗰度係我同屋企人住㗎。」而準新郎馬明則回覆傳媒稱：「未呀，未呀，多謝關心。」

其實馬明與靚湯自認愛以來都表現得十分甜蜜，兩人更已達半同居階段，男方幾乎長駐女友在紅磡的香閨，而馬明亦甚得未來外父湯鎮宗歡心，靚湯亦十分識做，孝順未來老爺奶奶，一早融入馬家，馬湯兩家的家長都已經開綠燈，就差一對主角「認頭」。

婚禮視乎疫情而定

報道還指馬明及靚湯近日已開始向身邊人報喜，其中與馬明稱兄道弟的鄭嘉穎、黃嘉樂、林子善與及唐詩詠都已經收到通知，預留時間出席婚禮；而靚湯的一班好姊妹朱千雪、岑杏賢、張嘉兒及蔣家旻亦戥女主角開心，她們亦紛紛為靚湯的婚禮出意見。由於馬明要趕拍《白色強人2》，預計7月才完成拍攝，加上要到深圳取景，鑑於現時武漢肺炎疫情仍未穩定的情況下，婚禮暫定在8月舉行，規模亦視乎疫情發展而定。

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