韓國男神宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》已於上周五在Netflix上架，雖然網民反應兩極，不過電影在平台上的觀影人次持續上升，仍然成為Netflix香港排行榜的冠軍。

內容冇新鮮感

《勝利號》作為韓國首部太空科幻片，就連韓媒都廣泛報道，不過評價一樣好壞參半，韓媒《Dispatch》日前更有評論直指，《勝利號》的視覺效果做得十分好，但故事內容卻很差，情節沒有合理的解釋、人物性格描述不足等。

評論率先提到《勝利號》的內容沒有新鮮感，猶如其他荷李活電影一般，只用宇宙SF的必備元素去填滿整個故事，問題在於敘述故事的手法上，事件與事件間的可能性下降，情節預測及反轉都變得沒有意義。

對於之前已有報道指《勝利號》似Marvel超級英雄電影系列《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy），是次評論亦坦言《勝利號》的主角似是荷李活電影的複製品，宋仲基飾演的泰浩令人聯想起星爵，但敘事手法上在交代泰浩的過去時卻沒有誠意，就連金泰璃、陳善圭及劉海鎮的角色性格、過往經歷等，亦猶如只用一筆輕輕帶過。

用父愛解釋一切

至於宋仲基飾演的泰浩出身自UTS部隊，他在一次任務中救了一名小女孩，成為了爸爸，隨後因拒絕完成任務被踢走，成為UTS星球中的低下階層，之後又與女兒失散，為了錢成為「勝利號」一員。但評論就指泰浩為了女兒由軍人成為低下階層的人物設定，只用父愛去解釋他的行為似乎有點敷衍了事。

評論續指，片中最大反派James Sullivan每當生氣時，身上、臉上就會青筋暴現，聲音亦變得如機械人般低沉，但到電影結束都沒有交代到原因，坦言因故事情節而對《勝利號》感到可惜。

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