正式踏入牛年，限聚令亦無阻新年氣氛，名人紅星個個於社交平台隔空賀年，除了上戴大量賀年禮品照，還有醒神賀年造型照。沈月凌晨post 出索爆旗袍照祝大家新年快樂，照片由媽媽邱淑晶操刀，她在梳化上擺出不同poses，騷盡長腿之餘，密實但貼身的旗袍不經意地展示玲瓏浮凸的身材，更留言指自己化身《花樣年華》的蘇麗珍，網友直指與母親邱淑晶長得一樣美，還以為是她的舊照。徐濠縈則示範兩個pink lady 造型搶閘拜年，近來熱愛踩板的她，未幾已經轉移陣地，帶着一身粉紅裝備，年初一踩落板場大顯身手。天后鄭秀雯化身賀年Foodie，大post賀年美食照，又發財好事又羅蔔糕，其中一張是早前的工作照片，捧着紅色大蛋糕的Sammi 穿上紅色格仔外套非常精神爽利。鄭欣宜走到花墟買年花行大運，穿上紅色hoodie，換了兩件大褸，鬼馬地在五代同堂盆栽前拍照，然後再補上熱騰騰的賀年盆菜。

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