韓國收費台TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）在當地人氣爆燈，更帶挈劇中一眾演員人氣急升，香港劇迷可於Netflix上追看。劇組昨日更公開6位主演成勛、李太坤、朴柱美、李歌領、全秀卿及全盧民親手寫下新年的祝福語句，和觀眾拜個早年。

疑似有另一情人

劇中幾位主演人氣急升，當中成勛由暖男變成賤男，令觀眾對他又愛又恨。而於劇中飾演朴柱美老公的李太坤亦同樣受到關注。李太坤在劇中飾演完美兼顧家的醫院院長，不過他和繼母金甫娟卻表現親密，他更陪繼母浸浴，兩人又手拖手出遊，不過最爆是於第6集結尾時又疑似暗示他有另一位情人，可見他在劇中是一名大情聖。

事隔8年復出

在劇中李太坤是完美男人，有樣有錢，而事實上現年43歲的李太坤本身是模特兒出身，他身高達1.85米，因為在大學時專攻游泳，所以具備救生員和游泳教練資格。李太坤未入行前曾任職游泳教練，所以擁有弗爆身形，同時亦有健碩的胸肌。他於2005年首度出演電視劇《老天爺啊！給我愛》，以男主角具王慕一角走紅。不過李太坤的作品不算多，最為人認識是他多次在古裝劇扮演「國王」角色，而他在2013年拍畢《好好長大的女兒荷娜》後就未有拍劇，直到今年才攜《婚詞離曲》回歸公仔箱。

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