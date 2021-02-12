Disney+星戰劇《曼特洛人》（The Mandalorian）女主角Gina Carano，近日因在社交網發表撐共和黨的踩界言論，竟遭迪士尼立即炒魷。有粉絲就不滿迪士尼作出言論審查，紛紛聲援Gina並呼籲取消訂閱Disney+，連共和黨議員Ted Cruz都開聲支持Gina。

日前Gina轉發了一個帖文，當中講到今時今日做個撐共和黨的人，就像身處在集中營的猶太人，然而迪士尼立即發聲明，宣佈不再與Gina合作：「Gina Carano不再被Lucasfilm聘用，將來也沒有合作的計劃，不止如此，她的社交帖文根據人的文化和宗教身份而貶低他們，是可憎也不能接受。」雖然Gina已刪除該文，但仍然引來迴響。到周三，她更被經理人公司解約。

有支持Gina的網民不滿，於網上發起hashtag #CancelDisneyPlus，表示要取消訂閱Disney+，也貼出自己已取消訂閱的畫面。另外，德州共和黨議員Ted Cruz也發聲支持Gina：「德州人Gina Carano打破了《星球大戰》的框架，她演一個女人能打壞人，也是女生的偶像，她也令《星球大戰》再次有趣，當然迪士尼就刪除了她。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！