曾被封為地獄廚神的薛凱琪（Fiona），2018年參加大陸綜藝節目時變成一間餐廳的店長。雖然阿Fi在節目中整焦糖多士時，曾將鹽當成糖放在麵包上面燒，但最後阿Fi竟成為節目中「最佳員工」及「最佳主廚」。以為阿Fi的廚藝成功「破地獄」，但原來只是曇花一現。

每逢新年，很多人也喜歡吃賀年糕點。今年會在香港與父母過年的阿Fi亦不例外，表示自己會在家吃蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕，亦會預留時間和父母去拜年。雖然阿Fi曾搣甩地獄廚神的稱號，不過見她今日將年糕煎到變黑炭，就明白「地獄」已經回歸。

從阿Fi今日在社交網站貼出自己煎的年糕相中，清楚看到阿Fi所煎的6件年糕中，有4件已燶到變炭，而且更睇得出「又乾又燶」，搞到阿Fi的媽媽睇相後亦忍不住問是否能吃，而阿Fi亦試圖為自己的「傑作」解釋，指是因為自己喜歡吃硬的年糕，以及不喜歡用蛋煎才會煎成這樣，而阿Fi更大讚自己煎的年糕味道很好。

雖然自阿Fi在post中自吹自擂，不過當大家睇完她貼出「年糕」後，即勾起地獄廚神的回憶，更有人留言嘲她煎的是「朱古力年糕」。

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