由Netflix製作的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）前日上架，節目內容還原加拿大籍大學生藍可兒的死亡懸案，21歲的藍可兒在2013年1月26日從溫哥華隻身前往洛杉磯旅行，入住賽西爾酒店後離奇失蹤，直至同年2月19日，酒店人員才發現她全裸死在酒店天台的水塔內。

拆解「電梯之謎」

患有躁鬱症的藍可兒被裁定死於意外，據酒店前總經理Amy Price透露，她曾目擊藍可兒在酒店大堂吵鬧，擺出雙手張開的動作大叫。原來藍可兒入住賽西爾酒店頭兩天是與兩名女生同房，但有人投訴她行為異常，才被酒店安排入住單人房。事緣藍可兒寫了紙條貼在其他房客的床上，寫有「走開、回家、滾出去」，更禁止其他人入房，懷疑她當時停止食藥令病情惡化。在藍可兒死後，她的家姐承認妹妹曾有停止食藥的問題。

藍可兒之死一直眾說紛紜，從警方公開的閉路電視片段，可見她在升降機行徑古怪，躲在角落再向着門外疑似對話，有指鏡頭一度出現另一人，一隻疑似不是藍可兒所穿的鞋出現在鏡頭內，更有指閉路電視畫面曾被剪接。不過仔細查看下，發現藍可兒在電梯內曾按了開門掣，故電梯門會一直打開兩分鐘而沒有關上，排除了外面有人按着電梯的說法。而除藍可兒事件外，賽西爾酒店自1927年開業以來，亦鬧出不少怪事及懸案，更有「死亡酒店」之稱。賽西爾酒店樓高15層，沒有13樓，酒店前經理Amy Price就表示，她在此工作10年間，約有80人在酒店內死亡。

節目亦首次邀請到當年被指是殺人兇手的重金屬樂隊歌手Morbid現身申冤，他表示自己是看了台灣的新聞報道，才發現自己變成殺人兇手。當年藍可兒之死造成轟動，多個網民都化身「網絡偵探」希望找出真相，但Morbid就慘被捲入其中，他因為曾入住賽西爾酒店，其個人YouTube頻道又滿是關於死亡的音樂作品短片，令網民都認定他是兇手，慘遭網絡攻擊。Morbid表示：「我的精神崩潰了，試圖自殺，醒來後發現我在精神病院。」此後他再也寫不出歌。而Morbid自言藍可兒死時他根本不在美國：「然而這些年來，從來沒有人對我道歉。」令他白白承受痛苦。

倒模《雨夜閃靈》

另外，藍可兒懸案也被網民指是倒模經典鬼片《雨夜閃靈》（Dark Water）的部份劇情，兩者出現多個共通點。電影講述女主角是位單親母親，她帶女兒搬入公寓後遇上恐怖經歷。片中除出現有升降機的閉路電視畫面外，最巧合是主角女兒獨自上天台，並爬入頂樓水塔後遇溺，當時小女孩所穿的衣服亦跟藍可兒一樣是件紅色外套，相似得令人心寒。