新年是一家人團團圓圓的日子，不過台灣藝人「小鬼」黃鴻升去年9月16日突然在家猝逝，今年是首個家中沒有小鬼的新年，氣氛不一樣。小鬼的妹妹婷婷昨晚更返娘家陪父親吃團年飯，更在社交網貼出父女合照，她依偎在爸爸身邊，並留言「最愛我爸。」她更tag了「我哥在後面」，原來他們身後的櫃子及牆上都擺滿和貼了小鬼生前的靚相，，意外地展現了一家人的合照的畫面，網民看到都十分心酸感慨，有網民還留言：「鬼哥一家人身體健康，也祝鬼哥在星球快樂。」以及給他們送上新年祝福。

婷婷今日凌晨還分享了一張馬來西亞插畫家Autumn.Ying繪製的「全家福」，畫像中有小鬼及爸爸，四代同堂吃團年飯，婷婷感謝插畫家：「填補我們心裏的那個缺」，她續說：「這一個除夕，對我們家來說很不容易，除了謝謝大家一路的陪伴之外，我最感謝的就是我們家的每一份子，大家都很努力的好起來，讓自己回到生活的正軌之外，還努力的活得更好，連90歲的阿嬤也一樣，怎麼會整家人的心理素質都這麼強大，但也或許就是這樣，命運才會安排我們遇到這樣的事，因為天知道我們扛得住！新年我不說快樂，期望平安健康就好。」插畫家Autumn.Ying即回覆：「我一直堅信，他溫暖的愛，只是換了另一種形式存在...」小鬼離世5個月，家人仍然對他不捨。

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