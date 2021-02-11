人氣王姜濤去年在不同領域上均是大贏家，獎項、廣告和曝光率源源不絕，昨晚他接受Stephen陳志雲的訪問，面對Stephen的尖銳問題，姜濤不但承認自己冇拍拖，更直認到現時為止仍是處男，難怪Stephen也讚他坦白得可愛。

訪問中，姜濤坦言當初參加《全民造星》，是由於比賽不用花錢又包食，但到後來才發現搭的士是頗花成本，因此曾一度萌生退賽念頭。「車費好貴，來回都要5、60蚊，入行之後都有試過想放棄，不過冇辦法個約綁住，之後都真係諗清楚，行行都辛苦，但起碼我而家做緊自己鍾意做嘅嘢。」Stephen之後問姜濤每月大約搵幾多時，姜濤想了一會正想回答之際，Stephen即喝停他叫他不用講實數，姜濤笑說：「其實都唔定，每個月都唔同，不過公司出支票會拖。」Stephen問是否公司要計完抽佣才出，姜濤即碌大眼說：「咁抽佣都要畀先得㗎！」姜濤講完隨即聽到鏡頭後的花姐大笑。

Stephen之後問姜濤的戀愛史，姜濤亦毫無保留地回答說：「以前中一鍾意咗個女仔，不過嗰時我好肥，我直接同個女仔講鍾意佢，佢話佢係外貌協會，自己上網check先知咩意思，即係佢係睇外表。」Stephen問他公司有否阻止他拍拖，姜濤說：「咁都冇話唔畀嘅，冇特別阻止，但就叫我生性，會話拍拖重要啲定做嘢重要啲，潛在意識叫我唔好拍。」Stephen指當初《造星》節目時，有問到他是否處男，姜濤坦白認自己現時仍是處男。Stephen即大笑並提醒他下次再有人問他時，不需要直接作答，只需婉轉說「私人嘅嘢可唔可以選擇唔答呀！」，姜濤即露出尷尬傻笑。

提到和花姐相處，姜濤直指對方很無私和有義氣，因為花姐經常做司機車他出入，令他慳返不少車費和隧道費。不過花姐之後入鏡，笑住質問姜濤為何她只有一個「做司機」的優點，笑言感到心淡。而當花姐離開後，姜濤向Stephen分享花姐一個秘密說：「有次去澳門，花姐啱啱喺廁所出嚟，我緊接入去，聞到嗰陣味真係……我要出嚟唞唞，等散散氣先得，啲人仲問我仲乜咁快去完。」姜濤坦白得咁徹底，唔知花姐會唔會畀個「叻」佢呢？

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