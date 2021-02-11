農曆新年有好多習俗與禁忌，年三十晚回家「交人」食團年飯，年初一「不能」掃地、年初二食開年飯、年初三「赤口」勿拜年等等；不過有「英文人生教練」之稱的馬米高，就特別關心一眾「阿 Mom」，還變身Michael Maria在《蘋果》開辦一堂新春英語特別班，揚言要助阿Mom們學好外語。而去年加入YouTube界，成為馬米高師妹的林泳淘（Wingto）就專誠求教，表示要增值自己衝出國際。

問到兩位今年的願望，馬米高作為大家的「英文人生教練」，自言最希望可以用自己少少影響力，支援一些本地品牌，替品牌免費宣傳，因為過去一年受疫情影響，好多創意品牌都受影響，所以希望能夠出到一分力。除此，他表示會開辦英文重整班，幫停學或想增值自己，甚至準備移民的人學習英文。而Wingto除了希望疫情快完結，新年願望是人人要健康，個個有工開，香港人都心想事成。她說：「上年好多時間都係自修，多咗時間陪屋企人、做義工同休息，希望今年可以多啲新嘗試，帶多啲正能量畀大家，今年6月會參演一個舞台劇《香港老瑪利》，希望大家多多支持。」

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