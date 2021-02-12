成龍近年的票房號召力每況愈下，他參演的電影《急先鋒》去年10月在大陸上映時，票房包尾不特止，還被網民鬧爆劇情老土無聊。鬧還鬧，被尊稱為「大哥」成龍的地位未受影響，昨日更獲邀上春晚，還負責領唱《明天會更好》；而他又與「宇宙最強」甄子丹及吳京一起拍片，向網民拜年。不過，從影60年的成龍，竟然「食螺絲」，將開場白的「2021年我們3位…」都連食兩次NG，站在他身旁旳甄子丹忍不住嗌cut！

成龍、甄子丹與吳京着到一身紅噹噹拍賀年短片，站在中間的成龍負責講開場白，可能連食兩次NG，甄子丹及吳京都忍不住笑，最後約10秒的短片用上了雙倍時間。

而成龍另拍了一條單人演出的短片，分別放在微博及抖音，他表示：「希望所有人可以迎來牛年的同時，迎來好的運氣，迎來更好的身體，迎來更好的明天。」他提到2020年是複雜、變化、不平凡的一年，給全世界人帶來失望，他寄望新一年可以回到大家融洽和諧的環境。

「世界和平從來都不是一句空話，它需要我們所有人去相信、去努力，朋友們，祝我們在新的一年裏，能夠看到更好、更和平的世界。」

鬥快答啱題目收利是

潮流興電子利是，今年成龍的官網再度舉行有獎問題遊戲，首300名答中問題的幸運兒，可獲利是一封，但就沒有提到利是的金額。問題合共10條，多與成龍的電影有關，亦有問到成龍的招牌手勢等；此有獎派利是的遊戲去年亦有舉辦。

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