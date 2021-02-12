現年68歲的台灣資深藝人高捷出道33年，拍過不少港產片，先後演過爾冬陛執導《新宿事件》中的黑幫、近作是莊文強作品《無雙》演泰國將軍；但要數到最為人熟悉的，相信是王晶執導《賭俠1999》中，所演的黑社會賭場大亨「馬交文」。高捷演大佬十分神似，不少人懷疑他確曾入過黑社會，早前他接受訪問時自爆，黑幫經歷來自出身黑道的大哥和弟弟。

親弟為黑道大佬

高捷當年獲侯孝賢賞識，演出《尼羅河女兒》出道，自此加入娛樂圈。第一次演台灣黑幫老大，是在1992年電影《少年吔，安啦！》中，自此之後他便成了「黑幫大佬」的代言人。他接受台灣《蘋果新聞網》訪問時，從小見過不少黑社會人物，親哥哥和弟弟都曾加入過幫派，人稱小高的弟弟曾經風光，亦試過2度犯事入獄，不少經歷讓高捷參考。他表示小自己兩歲的弟弟，當年想加入黑社會時，被已入會的大哥凶狠勸退，他回憶說：「有次在家裏，我哥修理我弟，對他說：『要出來混要像我這樣，後腦勺有個傷痕，是被武士刀打到的，自己處理沒讓家人知道。』還用木刀抵住我弟的手背。」

侯孝賢賞識帶入行

最後弟弟不聽勸告踏上江湖路，還兩度入獄服刑，一次未滿18歲，因此判入台灣少年觀護所（類似香港男童院）。第二次是直接判監：「那時候看，以為他被判8個月，想說他躲過了，但我們看錯，是1年8個月。」高捷形容弟弟風光的時候，撈得有聲有色。但經歷坐牢、生孩子及離婚，現在已退隱江湖。弟弟的過往成為高捷日後演大佬的藍本，他表示侯孝賢拍《南國再見，南國》時，因題材有關流氓，弟弟小高就協助指導。之後跟劉德華、成龍拍《火燒島》時，高捷吐檳榔汁的技巧亦是向弟弟請教，他說︰「檳榔吐汁要像一把箭，那時梁家輝剛得影帝隔一天，我拍《火燒島》就吐了他一臉。」

高捷初中畢業就去工作，經大哥介紹到一間西餐廳當助廚。侯孝賢做資料搜集時，對高捷印象深刻，認定對方有Al Pacino的氣質，力勸他入行，打後成了侯孝賢的御用演員之一。

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