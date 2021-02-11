杜汶澤旗下的網台「喱騷」去年12月撤出fb及YouTube，成立會員制的收費平台。雖然開台初期面對不少技術困難，一度要延遲上架日子，但幸得到一眾網民力撐，阿澤趁在牛年前夕，昨日上載影片宣佈平台不但投放500萬改善技術外，更請來猛將、港台《鏗鏘集：721誰主真相》編導蔡玉玲加盟，令人期待。蔡玉玲去年11月被警方上門拘捕，她被指控「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，港台節目製作人員工會指出管理層以有關案件已進司法程序為由，港台已即時停止蔡玉玲參與《鏗鏘集》的製作。

阿澤昨日在社交平台上載簡單節目巡禮的宣傳片，他透露早前已投放500萬元為平台進行改善網絡、技術等，希望網民未來收看時更加順利流暢，另外平台亦即將在Apple的App Store及Google Play Store上架。宣傳片同時播出喱騷今年節目預告，包括由阿澤赴台拍攝的《尋找他媽的故事》、田蕊妮監製的《社會服務令》，田蕊妮與王宗堯在節目中會體驗厭惡性工作，阿澤亦透露梁天琦紀錄片《地厚天高》導演林子穎會為喱騷拍劇集，同時已購入達明一派演唱會的獨家播映權。

執導秋生真人騷

就斥資500萬改善平台及邀請蔡玉玲加盟，杜汶澤昨日接受《蘋果》電話訪問，他說：「𠵱家都有好多讀者支持，財政都叫穩健，之前用咗500萬改善網絡工程，所以會有新節目，仲會有節目巡禮。另外請咗蔡玉玲執導，拍黃秋生主持嘅真人騷，聽聞佢（蔡玉玲）拍完《721誰主真相》後，工作量同之前有好大分別，而我哋一直欠缺資料搜集好叻嘅人，佢喺呢方面好出色，同佢合作係by project同埋freelance形式。」

一哥王宗堯拍劇

至於林子穎執導的劇集，阿澤透露：「林子穎幫我哋拍嘅第一部劇集，卡士噚日都已經定好晒，除咗有我哋『一哥』王宗堯外，仲有黃到金嘅李綺雯，另外會拍一部愛情動作實況喜劇。過年喇，祝大家新年快樂，咁大家與其安心出行，不如開心入會喇，大家睇節目都睇得開心啲。」

蔡玉玲昨晚於fb發文感激喱騷給予她機會，能和秋生合作感到榮幸，她表示：「無論是在甚麼平台、用甚麼節目形式，我都希望能好好說出香港人的故事。」她最後亦稱：「在劣幣驅逐良幣的社會，希望大家用實際行動支持你珍惜的平台、媒體、新聞工作者和藝人。」