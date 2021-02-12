胡杏兒去年憑其出色演技在大陸節目中走紅，今年更獲「升呢」，被揀中在春晚的北京主場中參演短劇《開往春天的幸福》，身懷六甲的杏兒更獲大會安排一個孕婦的角色，完全切合她的身份。而杏兒在劇中會講廣東話，令很多網民為之驚嘆，「胡杏兒飆粵語」更成為微博搜尋字之一。

杏兒表示：「今次的演出比較特別，冇用普通話，而係用廣東話同東北話來演繹。而且做返本色孕婦一角，很有親切感。小品劇內容講述大年初一返屋企過年的趣事，今次跟內地演員包貝爾飾演夫妻，對我來說好特別嘅經驗。」杏兒去年曾在珠海為春晚分會擔任主持，今年則轉在北京演出，讓她有另一番體驗：「今次演出好嚴謹，由2月1號開始綵排，直至正式演出前已排了很多次；所以大家都好熟練，排練過程中亦十分開心。」

而更令杏兒開心的，因為同場有舊友：「今次更開心的是跟舊朋友倪妮自2015之後再次碰面合作，當時自己還未結婚，所以有一種他鄉遇故知的感覺。當然最開心的是今次跟第三寶一起在舞台演出，又一個難忘的體驗。」

兩子學客家人過年習俗

杏兒人在大陸演出，她的兩子李奕霆（Brendan）和李奕霖（Ryan）則跟着爸爸李乘德在港過年，李乘德在社交網站貼圖並以英語透露，自己帶了一對兒子返沙頭角的祖屋，幫手貼對聯等新年佈置，他更不忘預先「溫習」，將知識傳給兩名兒子。已3歲的Brendan及2歲的Ryan獲安排做一些簡單的工作，李乘德指客家文化已逐漸流失，所以他希望可以教下一代，將文化傳承下去。李乘德更指Brenden能講一點客家話，他相信兒子學得開心。

雖然杏兒因工作未能一家團聚過年，但她今日已起程回港，相信很快便可以老公及兒子們團聚，她更祝願：「祝大家新年快樂、牛年更加好，身體健康。」

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