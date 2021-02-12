近年在大陸十分吃香的余詩曼，趁着農曆新年，返港過節，她更化身牛仔女郎，拿着一盤甜甜「牛」角酥應節。她表示：「農曆新年喎！個個都希望可以同屋企人一齊慶祝，我上個月尾返香港，因為疫情關係，冇得好似之前咁一大班朋友聚，所以團年飯都分午餐、下午茶、晚餐食，可以兩、三個聚吓，不過都好開心，尤其媽咪，每日都問我想食乜嘢，又煲老火湯給我飲，好正！估計我應該肥咗兩、三磅。」

至於牛角酥，原來是阿佘的至愛食物之一，常出現於她的早餐中，她會配一杯咖啡。而除了吃，阿佘還能親手製做牛角酥：「我有時間更會自家製；其實我讀中學時曾經都參加過甜品比賽，仲有優異獎，所以整梳乎厘，蘋果撻、雜果撻冇難度。」

幸運遇上好角色

現年45歲的阿佘事業成績優異，但愛情方面則「交白卷」，被問到今年可想行個桃花運，阿佘表示：「我前日行花市見到棵好靚桃花，我有買返屋企家擺，承大家貴言，其實我心態真係隨緣，良緣天賜嘛！遇到就拍，2020年全年受疫情影響，令我更加唔會想得太遠太多，無論邊方面嘅計畫都趕唔上改變，所以只會活在當下，珍惜擁有。」

而阿佘在工作方面，認為好劇本同樣可遇不可求，她說：「我哋唔會預計邊個角色爆出先拍；我都算幸運，畀我碰上好幾個我好喜歡角色，如果可以貪心少少，今年希望可以拍到個我好喜歡時裝劇，又或者一齣電影。」

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