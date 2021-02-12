RubberBand主音6號昨晚在Clubhouse開live，一開場已笑着說：「祝大家快樂平安，今年都要諗真啲先去祝賀大家。」

2020年，香港人經歷好多艱難時期，有樂迷都表示在這段日子聽RubberBand的歌聽到喊。RubberBand的歌讓大眾有共鳴，但2013年樂隊接演由建制派舉辦、被指是「維穩騷」的《香港巨蛋音樂節》，6號回憶當年的公關危機，可說是人生的低潮期。「當年個騷係7月1號做，兩邊聲音都有，有叫我哋唔好演出，當刻嘅公關危機，公司上下一齊開會，唔知點算好，大家諗呢個難關過唔過到呢？好感恩一直幫我哋嘅監製、同事出謀獻策，大家都覺得應該履行合約，但又想畀人知我哋嘅心智，最後我哋少少把心一橫，唔係好唱自己嘅歌，唯一一首歌係《睜開眼》。」結果這一年，RubberBand無奈要「唞一唞」，把音樂重新定位，而2013年亦推出過一首歌《是時候》，他續說：「有拍過MV，但其實好壓抑，得我同Cameraman朋友去西環同中環度拍，12至拍到6點捱到天光，正正表達番嗰時嘅心情。2014年頭，我哋開始pick up番個心智，執番啲歌，叫慢慢行返上去。」

而在叱咤頒獎禮上，泥蜢說：「好多唔公義嘅事發生，但我哋作為創作人就係要帶嚟希望，叫香港人加油。」6號亦表示認同：「呢番說話好似好膠嘅口號，但諗深一層，唔係，我哋開心時候可能想聽音樂，幫手跳舞，低潮時候都要聽音樂，係好原始嘅嘢。」而他的人生另一個低潮，是2019年媽媽離世，幸隊友和同事體諒，讓他放兩個月假收拾心情。

訪問中，6號透露自己在傳統家庭長大，十分重視節目，前晚跟家人一齊食團年飯，昨日再跟太太一齊慶祝。他還透露讀大學時期一家人為避年，跟團去山東旅行的趣事。而今年4月，RubberBand計劃在紅館舉行音樂會，主題是「聚與散」，他說：「我哋用咗個意大利文『CIAO』，包括hello同goodbye嘅意思，覺得好啱2021年，香港同世界都發生咗好多事情，暫定4月頭開，我哋要集氣希望開得到。見台灣好幸福，現在疫情都係如常開到音樂會，希望我哋都可以好似佢哋咁。」

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