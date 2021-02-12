踏入辛丑牛年，社交平台充滿喜慶賀年氣氛，由於疫情關係，眾星都難與以往般外遊過年度新歲，留港度歲同樣歡欣年年，由於要保持社交距離，大家都悉心打扮於網上平台向fans及好友們拜年。

賀新歲靚相最吸睛定必是靚女穿旗袍，梁凱寧與鄭融同是穿上旗袍，分別帶出不一樣東方美，身穿大花圖案旗袍的梁凱寧輕輕倚靠在梳化拿着酒杯，盡現東方女性美態，而鄭融一身鮮紅旗袍盡騷玲瓏浮凸線條。去年憑歌曲《呼吸有害》橫掃樂壇頒獎禮的莫文蔚，戴上可愛牛公仔頭飾，手拉「萬紫千紅好運來」揮春跟大家拜年。龔嘉欣分享不一樣的賀年床照，一身鮮紅睡衣在床上跟大家拜年「牛年年初一依舊做我熱愛的工作，祝福大家新年快樂﹗身體健康﹗也像我一樣笑口常。」周慧敏於炮仗花下留倩影，祝賀大家後再上「感謝大家在過年前的留言慰問，看得心暖暖。我會好好照顧家裏餘下的三個貓孩子。大家都好好珍惜能與小動物共處的時光。」

汪明荃與羅家英屬圈中模範夫婦，過年前已拍拖四出辦年貨，每年都悉心裝扮跟大家拜年。去年鼠年拉埋天窗的張寶兒與袁偉豪分享結婚時的中式裙掛靚相，祝賀大家合家平安！身體健康！財運亨通！郭晶晶與丈夫霍啟剛分享張貼揮春佈置家居短片。恩愛夫婦同框恭賀新歲，但榮升為視帝的王浩信與被網民封為真視后的陳自瑤，夫婦兩人繼續各自各出賀年帖文，沒有任何交流。另外陀着牛BB的莊韻澄與余香凝也貼靚相送上祝福，鬼馬的余香凝玩食字寫上「年年有餘......香凝」。陳曉華選擇大年被一外出睇日出，她帖文「好素好素好趕好趕咁出門，入面果件仲係睡衣，套件紅色衫就可以迎接年被一嘅日出」。回復單身的阮兒特意在桃花樹下吸人緣，也祝願大家牛年行大運。屬虎的樂瞳得知牛年是運程不錯的一年，經已急不及待期待好運接踵而來。

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