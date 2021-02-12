韓國39歲型男趙寅成出道逾20年，首度挑戰主持綜藝節目，孖演員好友車太鉉拍攝tvN新綜藝節目《偶然成為社長》，變身成為超市老闆，令fans大呼期待節目播出。

下周合體搞脫口騷

《偶然成為社長》將於本月25日首播，製作組連日來都有公開預告宣傳，更表示趙寅成及車太鉉將於下周四合體，以脫口騷形式在線上進行發佈會，估計到時會吸引不少fans湧到直播平台觀看發佈會。製作組趁昨日是年三十，公開了趙寅成的新影片提早跟觀眾拜年，影片中趙寅成戴着眼鏡、挨在枱邊，休閒地喝着咖啡，猶如廣告的場面，暖男look獲fans大讚靚仔。

積極發表意見

在另一預告片中，可以見到趙寅成及車太鉉私下鬥嘴的畫面，而節目初哥的趙寅成似乎對節目十分好奇，不停問製作組要去甚麼地方、要做甚麼，又發表不少意見，車太鉉就在一旁極力阻止，又警告他：「綜藝節目最大禁忌就是亂說話。」十分搞笑。

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