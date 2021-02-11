擁有天賦36G逼爆上圍的崔碧珈，入行後一直給觀眾的印象皆離不開性感及其火辣身材，她未有因此被打沉做演員的決心，更直言只想專心做一棲藝人。為演戲可以去到幾盡？崔碧珈坦言若劇情需要，她不介意盡露三點演出：「我最鍾意嘅嘢唔係愛情，而係工作上嘅成就感。」

踏入牛年，崔碧珈首先希望疫情盡快過去，人人有工開。一向鬼妹仔性格的崔碧珈原來雙親也十分傳統，爹哋規定家中過年必定要有全盒，而媽咪就帶她去找桃花行一圈希望增添桃花運，她又透露：「上年媽咪上網睇，學咗買七隻唔同色嘅玫瑰用嚟沖涼，話有助增加所有運氣。」

崔碧珈以往經常四圍飛，一個月內去四個地方，但去年只到過日本及美國，不慣之餘惟有利用時間學芭蕾舞、演戲、英文及跆拳道，她坦言亦看清自己的興趣及目標：「真係唔太鍾意電視、電影以外嘅嘢，呢行好興乜嘢多棲藝人，但每人鍾意嘅嘢唔同，我想集中做先會開心。」崔碧珈原要去美國拍戲，但因疫情關係早已叫停，目前仍未知何時復工。

逼爆身材非絆腳石

擁有36G驕人上圍的崔碧珈，大部份工作皆與性感扯上關係，她卻不太介意被外界定型：「自己冇乜咁諗，不過暫時都唔露三點……」暫時？豈非她可會接受三點盡露？她直言：「我真係冇所謂，但要睇項目，唔會無啦啦攞出嚟，唔想性感得嚟冇意思。」她透露一直無人邀她露三點演出，問會否覺得其逼爆上圍會成為發展時的絆腳石？崔碧珈直言：「睇你識唔識用佢，識用佢就可以發揮到，做運動先係絆腳石。不過我試過有部戲演一個文青女仔，的確着啲恤衫脹咗啲嘢出嚟唔好睇，結果我為角色減咗近30磅，又要紮胸，但演戲就係有梳、化、服，將你由一個人變成另一個。」

除喜歡做演員外，崔碧珈對於電影及電視的幕後工作如發行、監製及製片等都很有興趣，她謂：「同錢銀有關嘅我都鍾意，可能因我讀會計，數字比較叻，不過做幕後好辛苦，真係滿足感大過成就感。」她是近兩個月來開始賣片，現時買入的兩部皆是愛情片，大約要多少錢，崔碧珈表示：「香港市場大院線又唔多，按比例唔會太貴，通常大約一部片總製作費嘅一成，平可以幾萬，貴則幾百萬都有，幾千萬就唔到香港買。」

自從跟吳浩康分手後，崔碧珈感情真空了一年多：「有人約出街，但冇講明所以唔當追求，況且我好宅女冇應約。」但她強調並非因上一段感情而不敢再入情關：「唔關事，我都康復晒，其實冇乜特別。」崔碧珈亦不抗拒再跟圈中人拍拖，若另一半要求不作性感演出甚至退出娛圈會否接受？崔碧珈即謂：「梗唔OK，因已違反我第一個原則，大家諗嘢唔同點開始？」她坦言不急於拍拖，希望趁自己有氣有力時追求自己最愛的東西：「我最鍾意嘅嘢唔係愛情，而係工作上嘅成就感。」