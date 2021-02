第71屆柏林影展入圍名單昨日公佈,韓國導演洪尚秀再度打入競賽單元,與不倫戀對象金敏喜第8度合作新片《介紹》(暫譯)入圍爭獎,這也是洪尚秀執導作品第5度入選柏林影展競賽單元。另外,日本導演濱口龍介執導作《偶然與想像》亦同樣入圍。

韓國導演洪尚秀4年前以《等一個人的心灣》,讓不倫戀女友金敏喜在柏林影展封后,去年二人第7度合作電影《出走的女人》,讓他獲頒最佳導演銀熊獎,這次二人再度攜手入圍競賽片,亦掀起話題。38歲女星金敏喜與60歲導演洪尚秀不倫戀,洪尚秀為她拋妻棄女,為了扶正金敏喜不惜與老婆打離婚官司,二人形象都大受影響。

第71屆柏林影展競賽片名單:

《介紹》洪尚秀(南韓)

《偶然與想像》濱口龍介(日本)

《Albatros》Xavier Beauvois(法國)

《Bad Luck Banging Or Loony Porn》Radu Jude(羅馬尼亞、盧森堡、克羅地亞、捷克)

《Ballad Of A White Cow》Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam(伊朗、法國)

《Fabian - Going to the Dogs》Dominik Graf(德國)

《Forest - I See You Everywhere》Bence Fliegauf(匈牙利)

《Mr Bachmann and His Class》Maria Speth(德國)

《I’m Your Man》 Maria Schrader(德國)

《Memory Box》 Joana Hadjithomas, Khalil Joreige(法國、黎巴嫩、加拿大、卡塔爾)

《Next Door》丹尼爾布爾(Daniel Bruhl)(德國)

《Natural Light》Denes Nagy(匈牙利、黎巴嫩、法國、德國)

《A Cop Movie》Alonso Ruizpalacios(墨西哥)

《Petite Maman》Céline Sciamma(法國)

《What Do We See When We Look At The Sky?》Aleksandre Koberidze(德國、格魯吉亞)

