每逢農曆新年香港善信均依傳統習俗，到黃大仙祠霸定位搶上頭炷香，可惜今年因在疫情和限聚令下一反傳統，凌晨上頭炷香改為閉門直播進行，今日入祠者必須進行登記，但仍無阻善信祈福。

擅於打扮12生肖的黃夏蕙每年必搶閘走到廟前上香，今年無奈只能參與直播節目。今日大連初一夏蕙姨化身「牛魔王」出動，由兩契女艾美琦和李紫彤充當鐵扇公主護航到黃大仙上香祈福，神氣打扮吸引路人合照儲閃咭。配合牛年大年初一，夏蕙姨不惜工本花費3萬元打造服飾踩場：「專登訂造，我鍾意完美，對牛角幾靚，今日多咗兩位契女做鐵扇公主，係我背後嘅女人。」夏蕙姨此舉亦兌現網民承諾，皆因早前網民紛紛表態，指儲夏蕙姨生肖閃咭獨欠牛：「唔想大家失望，個個話冇咗隻牛，所以幾個月前已經安排。」

夏蕙姨望疫情快走

今年夏蕙姨未能踏入子夜一刻入祠上頭炷香，雖有感到失望，但亦無奈接受：「都冇辦法，惟有今日嚟，祈求世界和平，疫情快走，人人身體健康有財富，快啲通關，黃大仙都咁辛苦，年三十我哋都嚟唔到，但牛係好勤力同勇敢，所以今年會冇事。」艾美琦和李紫彤化身鐵扇公主，除了為契媽護航擋開人群外，亦寓意撥走肺炎疫情。面對人群眾多，艾美琦說：「都慣咗，入祠時會張開雙手，好似打排球咁。」艾美琦和李紫彤份屬好友，近日成為同們姊妹，簽下同一經理人，李紫彤有意向歌手發展，而曾跟Aily曾組隊成立AD2的艾美琦，因最終反目收場，故無意再同姊妹組隊，免傷和氣。

夏蕙姨昨夜應邀到港台特備節目《講東講西 我上頭炷香》，和主持人鄧達智分享年三十晚過年傳統，夏蕙姨指每年除夕晚，在祠內聽到鑼鼓響一刻就衝前插香，習慣身邊人群擠擁，並說：「最初冇特別打扮自己，但係啲香就燒燶頭髮，又畀人扯甩髮，仲推到趴咗喺地上，雙眼煙到流眼淚，後來就包頭包面。有年生肖屬狗，就整頂狗仔帽，點知小朋友睇得好開心，之後就每年花心思去裝扮。」鄧達智稱讚夏蕙姨是香港新年ICON，無人能及。

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