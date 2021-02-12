牛年大年初一，由於疫情影響要限聚，今年不能大搞親友團拜，藝人就與家人留在家中過新年，他們都貼出溫馨全家福。已有一子的幸福媽咪林芊妤（Coffee）則最有心思，她貼出自己穿上紅色瑜伽服裝，做出難度高動作時，囝囝翟德彥（伯伯）卻如樹熊一樣攬實她的腿相，很有心思。伯伯很配合鏡頭，做出趣怪表情。Coffee貼相後留言：「牛年啦，而做這個動作當然是有意思的啦，祝你們牛咁大力，繼續力爭上游，今年能突破自己成為一支獨秀，Ummmm....而他啊，就繼續開開心心做隻樹熊仔吧!在這裏，我願看到這此照片的所有人，今年都心想事成，萬事如意!」

住在九龍塘豪宅的林盛斌（Bob）有三女一子，今日一早全家就換上紅衣，大家都變成吉祥利是，Bob每年都會要子女輪流排隊向他拜年，然後便逐一派上大利是。穿上唐裝的Bob坐在客廳，先由長女霏霏開始，大到細上前講祝福說話??利是，三名女兒都口齒伶俐，輪到3歲多孻仔Jaye，他全程蹦蹦跳，Jaye只會講「恭喜發財」，旁邊家姐不停提他再講「利是𢭃來」，Jaye口快快說成「利是個財」，這個創意祝福成功𢭃得老竇大利是，鏡頭後的Bob嫂都提場祝福老公大紅大紫，Bob也說：「完全冇人講大紅大紫！」最後家中兩名外傭都上前拜年，終於有一名外傭說出了，Bob非常滿意。

楊洛婷和老公、Dear Jane主音黃天翱（Tim）和囡囡Tanya每逄節日都會精心打扮配合主題，農曆新年則大穿親子裝。去年升呢靚媽的雨僑也與老公羅力威和女兒Harper拍了靚相，她為囡囡挑選了紅裙，讓她也感受出生後第一個新年。靚媽黃婉曼也與老公及兩女影了新年相留念。鄺文珣就與女兒在花前拍照，洪天明早前專程由內地返港陪妻兒過節，疫情下跟家人分開了8個月，新年終可團聚了。林峯太太今日都在IG貼出一家三口家庭相，但仍然神秘用動物樣遮着囡囡臉孔。

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