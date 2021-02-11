踏入牛年新正頭，《蘋果》祝大家萬事如意，金牛遍地，牛氣沖天。年初一《蘋果》找來人氣組合MIRROR的其中四子，為新一年整湯圓及寫揮春，整湯圓用上特別餡料，寫揮春又將自己的名字寫進其中，實行開心搞笑跟大家迎牛年！

組合MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）年初一首次處男整湯圓，有別於傳統的芝麻、花生湯圓餡料，以朱古力豆、肚臍餅、熊仔軟糖、麥提莎和激酸檸檬糖為食材。四子一見餡料興奮大叫，Anson Lo和Edan更趁冇人為意，偷食朱古力。之後各人取了一嚿麵粉製作湯圓，其中Edan放了麥提莎，Anson Lo則放了四粒超酸檸檬糖，阿Jer見狀大叫：「喂呀，落咁多檸檬糖陣間點食呀！啲湯圓一咬落去就咬到啲糖！牙都爛呀！」Anson Lo竟說自己唔食就得。

姜濤製毛湯圓 三子喊驚

姜濤搓了一輪麵粉，忽然露出邪惡笑容：「咦，呢度有條毛呀！陣間整畀你哋試！」三子即厭惡大叫：「嘩，好核突呀，你認住自己嗰粒，我哋唔會食呀！」眾人其後將湯圓刻上記號，但求自己不會中伏。最離譜是Anson Lo把餡料朱古力豆黐上湯圓表面，結果一放入水即染到成煲變泥水色，四子見到嗌晒反胃。

等待湯圓煮熟期間，四子用毛筆寫揮春送給《蘋果》讀者，並有心思地將各人的名字寫進揮春內，盧瀚霆寫上「瀚如雨下」、呂爵安寫「呂敗呂試」、姜濤寫「大展RED濤」、柳應廷則寫「得心應手」，各顯創意。至湯圓煮熟後，阿Jer以權威口吻說：「我決定有一個人要食，就係呂爵安，因為佢啱啱放咗好多朱古力喺外面，搞到啲湯變成咁。」雖然阿Jer認錯Anson Lo為Edan，但Edan仍硬着頭皮去試，結果竟連說兩次：「其實味道唔錯！」其他三子慫恿他吃掉所有湯圓，坐在旁邊監場的黃慧君（花姐）卻開口說：「應該你哋自己每人食一粒，唔係點會好睇？」結果花姐下旨，四子當然要聽話自食其「圓」。

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