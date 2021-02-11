踏入牛年新正頭，《蘋果》同大家拜個年先，祝大家萬事如意，富貴有餘，最重要是身心安泰。香港去年經歷世紀疫症，來到新一年新氣象，相信大家最期待是疫情陰霾可以盡快過去，可以開心健康迎接牛年。

去年氣勢如虹的人氣組合MIRROR，隊中4子姜濤、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）在多個頒獎禮中「鴻運當頭」、「大殺三方」，今日大年初一，MIRROR 4子更會發揮無限創意，首次處男整湯圓。湯圓是新年必備食物，但今次他們所整的創意湯圓，有別於傳統的芝麻、花生湯圓餡料，取而代之是用朱古力豆、肚臍餅、熊仔軟糖、麥提莎和激酸檸檬糖5款新奇、好玩的食材。

Anson Lo激酸湯圓大整蠱

4子一見面前的餡料，已經興奮大叫，未食晏的Anson Lo和Edan更趁冇人為意，偷食面前的朱古力。直到各人取了一嚿麵粉，開始製作唔同形狀的湯圓，其中Edan就話保險一點，只放了麥提莎，並將湯圓搓成條狀，身旁的Anson Lo則放了4粒超酸檸檬糖，企隔籬的阿Jer見狀大叫：「喂呀，落咁多檸檬糖陣間點食呀！你諗吓，你啲湯圓一咬落去就咬到啲糖！牙都爛呀！」Anson Lo則說冇問題，自己揀唔食就得。

姜濤就話要整巨型湯圓送畀大家食，不過見他將麵粉拍扁，就知他搞笑居多，搓了一輪，姜濤忽然露出「邪惡」笑容：「喂，你哋睇吓，點解會有黑色嘅塵？咦，呢度有條毛呀！陣間整畀你哋試！」3子即露出厭惡表情，阿Jer大笑說：「嘩，好核突呀，你認住自己嗰粒呀，我哋唔會食呀！」

由於各人已知將要食返落肚關係，到整第二粒時，眾人已醒目將湯圓刻上記號，但求可以整蠱隊友之餘，自己又不會中伏。不過最離譜是Anson Lo整的朱古力豆，餡料竟然黐上湯圓表面，結果一放水即染到成煲變泥水色，4子見到嗌晒反胃，不過事到如今各人惟有自求多福。而在等煮熟湯圓的同時，他們就話要親自用毛筆寫揮春送畀《蘋果》讀者，而4子亦很有心思將各人的名字寫進揮春內，包括「瀚如雨下」、「呂敗呂試」、「大展RED濤」、「得心應手」。

花姐下令個個都要食

寫好揮春，全日重頭戲終於上映，事關8粒湯圓終於煮熟。4子望着煲內奇形怪狀的製成品，在如泥水一般的湯面浮浮吓，苦叫連連，此時阿Jer以權威口吻說：「我決定有一個人要食，就係呂爵安，因為佢啱啱放咗好多朱古力喺外面，搞到啲湯變成咁。」雖然阿Jer認錯Anson Lo做Edan，不過Edan仍捱義氣硬着頭皮去試，結果出乎意料之外，Edan竟然連說兩次：「其實味道唔錯！」其他3子本來慫恿他食晒全部，誰知當日一直坐在旁邊監場的花姐（黃慧君）開口說：「應該你哋自己每人食一粒，唔係點會好睇？」花姐下旨，他們又怎敢不吃？結果4子當然笑住自食其「圓」。食過湯圓，MIRROR祝大家在新一年可以開開心心、團團圓圓。

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