中國籍AV女優陳美惠上月在日本出道，因她在AV作中以中國東北口音爆粗得以爆紅，雖然有大陸網民覺得她搞笑，但今日她在微博上自爆被人舉報，不過仍無損她的過節心情，穿睡衣拍片跟fans拜年。

長年居住在日本的陳美惠，1994年生於中國吉林省磐石市，6歲時就隨父母到日本，20年來沒有再回中國，然而她與父母關係不好，陳美惠被母親由細鬧到大，她又被阿媽鬧醜樣，陳美惠於18歲時選擇離家出走。陳美惠表示因為阿媽而令她有童年陰影，導致她一直沒沒有自信，並開始崇拜日本AV女優，對人生沒有期待的她自言：「只有上床的時候有一點活着的感覺，我喜歡做愛時候的快感，我覺得做愛是一個娛樂。」她表示知道自己不夠漂亮、沒有魅力，但真的喜歡做愛，想要繼續在AV界發展。

陳美惠為首套AV留腋毛上陣，而在新作《後父，請把我當作料理吧！》中又穿旗袍及有爆粗對白，隨即受到中、日網民關注，陳美惠開完Twitter後，再開微博、IG及YouTube望吸納更多支持者。據陳美惠透露，她簽約拍罷五部作品後已經沒有工作，面臨失業亦十分缺錢，要慳住過活的她只能食平價壽司，有網友曾問她拍片酬勞時，陳美惠回答：「最低價格」。可見她拍AV也未能改善生活環境。

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