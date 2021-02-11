大年初一，很想看套賀歲片，奈何今年連爛片都冇得你睇。幸好網絡發達，回顧經典並不困難，不如看看有甚麼可重看。周星馳系列電影就不在討論範圍了，因為《龍過雞年》及《行運一條龍》等，平時已無限loop，況且星爺電影清明節睇都咁好笑，不一定要在新年重溫。

身為中佬，首選最想翻看的，是《最佳拍檔》系列，主題曲夠輕鬆開心，已經無敵，許冠傑的開懷樂觀氣質，根本無人可以取代，每次看張艾嘉扮男人婆，都趣味無窮，小時完全想不到她是文藝女青，而且系列中套套有飛車有浪漫，睇完真的滿足過𢭃利是。其實另外由許冠傑主演的《花田囍事》也百看不厭，所有星爺班底離開星爺，都搞笑度減了九成，只有這套發揮得好。

其次要數到成龍系列，雖然現今成龍已變成香港公敵咁滯，但不能否認，其作品打鬥動作流麗，場面充滿爆炸力，很熱鬧很適合新年看，其中由他導演的《奇蹟》尤其耐看，是眾多成龍作品中最有格調的，或者是民初的故事背景，令雜耍般的打鬥變成優雅吧。

之後則要回到許氏兄弟作品，《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《半斤八両》、《賣身契》及《摩登保鑣》，連續五套當年票房全年第一位，當然今日看來已不會笑到拍大髀，不過其鬼馬橋段，仍喜劇感十足。三兄弟的化學作用十分神奇，主要搞笑的是許冠文，但其後他單飛拍電影，沒有許冠傑及許冠英表現就差得多。大師如韋家輝，多年前在《鬼馬狂想曲》亦試圖複製許氏兄弟的幽默，卻可以用可怕來形容，而他的另一套 《嚦咕嚦咕新年財》是不少人的至愛，可惜出現的角色盡是歇斯底里，放在喜劇上有點令人受不了。

這些大家可能已看過很多次，那最後推介近年被忽視的一套搞笑佳作，就是由張繼聰及周秀娜主演的《女皇撞到正》，張繼聰終於有機會盡情發揮搞笑才華，由頭帶到落尾，吳耀漢更回復當年勇令你又笑又喊。電影2018年推出，香港鮮有人留意，情形甚似張家輝當年演《賭俠2002》做地獄黑仔王，要到出VCD多年後才傳出口碑。雖然張繼聰未達星爺級數，但電影大概比《乜代宗師》好看十倍。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。