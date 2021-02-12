大年初一，67歲的曾志偉首次以TVB副總經理兼行政委員會特別顧問身份，出席無綫賀年節目，跟一眾行政人員團拜。席間一眾高層排排企，志偉站在行政總裁李寶安身旁，另一邊是曾勵珍、樂易玲和屢傳不和的余詠珊，志偉跟好友樂易玲密密斟，反而與余詠珊零交流，明顯仍有芥蒂。

馮盈盈豪派$100利是

汪明荃擔任司儀外，還穿「紅絲」騷腿壓軸獻唱《歡樂年年》，風騷坐在觀眾席上的謝東閔身旁，又向主席許濤拜年說：「許先生，祝你生意興隆，加少少人工。」全場爆笑起哄。胡楓（修哥）繼續化身財神爺派$20開工利是，志偉90度鞠躬接利是，而志偉亦有準備利是給現場藝人、工作人員及傳媒朋友，每封$100；去年撈到風生水起、跟地產才俊曹展康傳緋聞的馮盈盈亦派「紅底」$100，出手比起派$50的阿姐汪明荃還要闊綽。而謝東閔、龔嘉欣、陳庭欣、高海寧、蔡思貝、何遠東、汪嘉敏就派$50，蝦頭楊詩敏、港姐冠軍謝嘉怡、鄧佩儀、黃建東和劉佩再則派$20，人人開心過新年。

曾志偉避談余詠珊

西裝骨骨的志偉自言是「新丁」直言仍未習慣做高層，過去十幾廿年都是出埠登台賺錢，而今早更睇錯返工時間，又忘記帶鎖匙，結果「摸門釘」。他說：「可能太緊張啦，我係新丁，摸門釘就去咗茶水房，原來人人都飲唔同嘅茶，以後茶水房歸我，大家要喺開心嘅環境工作。」他盼望未來無綫與香港人同步，要「進步、團結、開心」。問到何麗全是否回巢幫TVB跟四大唱片和談，志偉未有否認，只說「遲啲講」；再被追問余詠珊會否離職？他續說：「大家預告囉，今日唔講公事，返工再講，我返嚟三日，畀啲時間我，未習慣坐寫字樓，要定時要定候返工，幾十人開會等我，我次次都最早，希望大家都係團結大家，上上下下一齊製作好節目去進步。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！